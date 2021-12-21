Внимательный зритель заметит много несостыковок в кинопроекте

Нашумевший телесериал "Великолепный век" получил огромную популярность во многих странах. Этот проект стал самым дорогим за всю историю турецкого кинематографа. Огромное внимание публики и зашкаливающие рейтинги сделали сериал одной из самых обсуждаемых кинолент. При этом любопытно, что во время съемок турецкие культурные деятели допустили немало грубых ошибок.



Излишне откровенные наряды

Во время расцвета Османской империи при султане Сулеймане Великолепном женщины носили весьма скромные наряды. Красавицы из гарема султана не могли демонстрировать всему свету глубокие вырезы на платьях и откровенные декольте. Однако авторы решили, что без соблазнительных нарядов фильм получится не таким привлекательным, и пошли наперекор историческим реалиям.

Убранство комнат

Известно, что в тот период турки не пользовались столами и стульями. Также изысканная европейская сервировка обедов и ужинов поставила историков в тупик. При Сулеймане люди принимали пищу прямо на полу, расстилая роскошную скатерть. Ни о каких столах и речи не шло.

Русский язык

Одна из героинь телесериала валиде-султан бойко разговаривала на русском языке. Все дело в том, что авторы сериала исказили происхождение исторической личности и объявили, что женщина была дочерью крымского хана и умела разговаривать по-русски. На самом деле, это было совсем не так и русский язык не был известен валиде-султан.

Вычурные украшения

Красавицы из "Великолепного века" блистают на экране роскошными украшениями, усыпанными драгоценными камнями. На самом деле османские украшения выглядели совсем иначе. В то время не было такого изобилия камней, основной акцент был сделан на золоте. Также удивительно, что актрисы периодически "менялись" своими драгоценностями, что, разумеется, было недопустимо среди соперниц по гарему.

Принцесса Изабелла Кастильская

Принцесса Изабелла стала одной из игрушек любвеобильного Сулеймана. На самом же деле с исторической точки зрения это невозможно. Во-первых, эти люди никогда не пересекались, а во-вторых, настоящая Изабелла годилась Сулейману в бабушки.