Партнера Бузовой и Бородиной по "Ледниковому периоду" жестоко избили

Партнера Бузовой и Бородиной по "Ледниковому периоду" жестоко избили
Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигуриста забрали на скорой

В прессе появилась информация о несчастье, которое случилось в жизни известного фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Сообщается, что молодого человека жестоко избили.

Неприятный инцидент со звездой нашумевшего развлекательного шоу "Ледниковый период" произошел в российской столице. Дмитрий Соловьев, который блистательно откатал в проекте вначале с известной телеведущей Ольгой Бузовой, а потом с ее бывшей коллегой по "Дому – 2" Ксенией Бородиной, пострадал в ходе драки.

Сообщается, что олимпийский чемпион заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Детали инцидента пока не раскрываются, однако известно, что вставший на защиту девушки спортсмен был избит несколькими мужчинами.

Авторы телеграм-канала "Матч ТВ" сообщают, что доблестные правоохранители схватили злодеев прямо на месте преступления. Как чувствует себя именитая жертва нападения, пока неизвестно. Сейчас Дмитрий Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Степень тяжести травм именитого спортсмена пока не разглашается. Молодого человека забрали в больницу прямо с места нападения.

На международных соревнованиях фигурист выступал в паре с Екатериной Бобровой. В 2014 году спортсмены стали олимпийскими чемпионами, а в 2018 году взяли второе место на Олимпийских играх.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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