Спортсмен пробудет в больнице как минимум 10 дней

Накануне появилась информация о том, что российского фигуриста Дмитрия Соловьева избили в Москве. В тот момент с участником "Ледникового периода" находилась его избранница – керлингистка Анна Сидорова. Спортсменка рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее возлюбленный.

Напомним, инцидент произошел в столичном караоке. Соловьев заступился за Сидорову, за что и был избит несколькими мужчинами. Полицейским удалось задержать злодеев.

На данный момент Дмитрий находится в Боткинской больнице. При первичном осмотре медики оценили его состояние как средней тяжести. По словам Анны, попасть в палату к избраннику она не смогла. Поэтому всю информацию керлингистка узнавала по телефону.

Благодаря дополнительным исследованиям врачам удалось поставить точный диагноз. У фигуриста зафиксировали гематому головного мозга, передает телеграм-канал Олимпийского комитета России.

"Пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше", – отметила Сидорова.

Спортсменка добавила, что Соловьеву приходилось несколько раз проходить процедуру компьютерной томографии головного мозга. Звезде "Ледникового периода" назначили капельницы и уколы. Как сообщила Анна, Дмитрий проведет в медицинском учреждении как минимум 10 дней, уточняет телеканал "360".

В палату к спортсмену уже приходили следователи. Они выясняли все обстоятельства произошедшего.