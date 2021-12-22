Певец не интересуется судьбой родственника именитой бабушки

В эфире Ютуб-шоу "Лучше – правду!" музыкант Никита Пресняков высказался об одном из родственников Аллы Пугачевой – племяннике артистки Владе. В прошлом мужчина страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

Ведущий проекта Сурен Каграманов напомнил, что Влад постоянно влезал в сомнительные авантюры. Блогер выразил мнение, что исполнительница хита "Миллион алых роз" в свое время намучилась с ним.

Пресняков признался, что не поддерживает связь с племянником именитой бабушки.

"Я далек от него. Что-то слышал, но понятия не имею, что происходит", – заявил Никита.

Музыкант добавил – он не имеет права принимать какие-либо решения по этой истории. Певец считает, что человек должен самостоятельно расставить приоритеты и понять, по какому пути стоит двигаться.

Напомним, некоторое время назад у Влада родился сын Женя. Ребенок рос в неблагополучной семье, поскольку его родители вели аморальный образ жизни. В ситуацию решила вмешаться сама Пугачева. Примадонна забрала мальчика, а племянника отправила на лечение в Израиль. В конечном итоге опеку над Женей оформил водитель Аллы Борисовны Игорь Польшиков.

После прохождения лечения Влад решил начать новую жизнь. Мужчина женился на уроженке Казани Гузель. На данный момент супруги занимаются воспитанием дочери Аллы.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская высказалась о конфликте с Пугачевой.