Навка выступила перед детьми в подвыпившем состоянии

Навка выступила перед детьми в подвыпившем состоянии
Татьяна Навка. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка хорошо погуляла на корпоративе

Во вторник, 21 декабря, фигуристка Татьяна Навка появилась на шоу "Вечерний Ургант". Олимпийская чемпионка вспомнила, как однажды ей пришлось выйти на лед в состоянии алкогольного опьянения.

В тот день завершился популярный проект "Ледниковый период". После съемок заслуженный мастер спорта России Илья Авербух решил устроить корпоратив.

Навка должна была выступить с Романом Костомаровым перед детьми. Пока знаменитости ждали своего выхода, вечеринка набирала обороты. Все участники пили шампанское и замечательно проводили время. Татьяна и Роман тоже не отставали от своих коллег по шоу.

"Там шампанское, все ребята угощаются, всем так весело. И как-то время все задерживается, задерживается", – рассказала чемпионка.

К моменту, когда объявили номер Навки и Костомарова, оба фигуриста слегка опьянели. Однако отказаться от выхода на лед они, естественно, не могли.

Татьяна попросила партнера держать ее покрепче, так как устоять на коньках в таком состоянии было непросто. Костомаров, в свою очередь, признался, что алкоголь и ему "дал в голову". В итоге на протяжении всего выступления знаменитости всячески поддерживали друг друга, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть на лед. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова добавила – она смеялась весь номер.

Ведущий передачи Иван Ургант поинтересовался – заметили ли сидящие в зале дети неладное. К счастью, никто не понял, что перед ними выступают подвыпившие фигуристы. 

Ранее Навка пожаловалась на несправедливое отношение судей к ее дочери Надежде. 

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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