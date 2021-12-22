Некоторые завершили карьеру в кино

В 90-е годы французский молодежный телесериал "Элен и ребята" был очень популярен среди российских зрителей. Расскажем, что стало с героями полюбившегося многими ситкома.

Примечательно, что во Франции картина появилась в 1992 году. В нашей стране премьера состоялась в октябре 1994 года.

Патрик Пьюдеба – Николя Вернье

В сериале Пьюдеба играл роль возлюбленного Элен. Сейчас актеру 50 лет. В последний раз Патрик снялся в кино в 2017 году. Он появился в картине "Проклятие спящих".

Элен Роллес – Элен Жирар

Роллес успела попробовать себя не только в роли актрисы. Знаменитость построила успешную музыкальную карьеру. В промежутке между 1989 и 2016 годами Элен выпустила девять альбомов.

Лали Меньян – Лали Палей

Меньям – исполнительница роли Лали Палей. Актриса снималась не только в сериалах, но и в рекламе. В 2010 году она открыла собственный бутик женского белья.

Себастьен Рош – Кристиан Рокье

После нескольких сезонов Рош принял решение уйти из сериала. Он хотел стать знаменитым певцом. В 1992 году Себастьен презентовал свой первый альбом. Деятелю культуры удалось реализовать заветную мечту. Сейчас он ездит с концертами по миру.

Филипп Вассер – Жозе Да Сильва

Вассер не смог построить успешную актерскую карьеру. Филипп занимается созданием рельефных картин. Сейчас ему 55 лет.

Рошель Редфилд – Джоанна Маккормик

Редфилд, сыгравшая Джоанну Маккормик, активно занимается творчеством. Она пишет картины и создает различные иллюстрации.

Ранее "Утро" рассказало, как сложились судьбы актеров из сериала "Богатые тоже плачут".