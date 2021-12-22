В полиции рассказали об избивших фигуриста Соловьева хулиганах

В полиции рассказали об избивших фигуриста Соловьева хулиганах
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Напавшими оказались едва достигшие совершеннолетия граждане

Группа молодых людей, избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, состояла из первокурсников юридического факультета. Об этом сообщил глава управления информации и общественных связей главка МВД по Москве Владимир Васенин.

Как указал представитель правоохранительных органов, задержанными оказались граждане 2003 года рождения – первокурсники из Читы, проживающие и зарегистрированные в Москве. Полиция задержала фигурантов на двое суток. В отношении студентов возбуждено уголовное дело.

Как отметил Васенин, изначально сотрудники полиции задержали всех лиц, присутствовавших во время драки. Среди них оказались еще один молодой человек с девушкой, однако их отпустили.

Представитель московского главка отметил, что уголовное дело о причинении вреда средней степени можно заменить на более серьезную статью при ухудшении состояния потерпевшего. Пока что правоохранительные органы не понимают вреда здоровья, нанесенного спортсмену, и деяние невозможно квалифицировать. 

Таким образом, решение можно принимать по мере поступления информации, указал Васенин в эфире канала  "Соловьев Live".

Напомним, об избиении Соловьева стало известно днем ранее. После нападения группы студентов его госпитализировали в Боткинскую больницу с серьезными повреждениями – у спортсмена выявили ушибы головного мозга с субарахноидальным кровоизлиянием. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести. Девушка пострадавшего, керлингистка Анна Сидорова, указала, что у возлюбленному придется провести в больнице больше недели.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь Лукьянов
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