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Певица Вера Брежнева снялась в небольшом клипе для журнала Vogue. Яркий ролик знаменитость опубликовала на своей инстаграм-странице.
В ролике Брежнева "щеголяет" в разных нарядах. В самом начале исполнительница надела на себя необычный прикид с розовыми перьями. Спустя пару секунд Вера появилась на экране в коротком черном платье с одним рукавом и вставкой в виде фламинго. Звезда танцует и дурачится, напевая песню "Бриллианты" группы "ВИА Гра".
Особое внимание привлекает сцена, когда артистка, окруженная молодыми людьми в смокингах, скидывает накидку и предстает перед поклонниками в телесном боди, обшитом стразами. Брежнева принимает красивые позы, демонстрируя подтянутую фигуру.
В какой-то момент блондинка поворачивается спиной и начинает раскачивать бедрами в такт музыке.
"Шик. Блеск. Vogue. Идеальное новогоднее видео", - написала певица.
Ролик восхитил интернет-пользователей. Они послали в адрес Веры большое количество комплиментов.
"Какая красотка", "Роскошь", "Какая прелесть", "Это шикарно", "Несколько раз пересмотрела", "Обалдеть", "Прекрасная Вера", "Как же хороша!!!!" – прокомментировали поклонники.
Многим понравилось, что в видео присутствует капля юмора. Забавные танцы артистки покорили сердца подписчиков. За час мини-клип оценили практически 15 тысяч человек.
Ранее "Утро" рассказало, почему Брежнева и другие солистки ушли из "ВИА Гры".
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