Брежнева в телесном боди станцевала в окружении молодых парней

Брежнева в телесном боди станцевала в окружении молодых парней
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В ролике артистка сменила несколько нарядов

Певица Вера Брежнева снялась в небольшом клипе для журнала Vogue. Яркий ролик знаменитость опубликовала на своей инстаграм-странице.

В ролике Брежнева "щеголяет" в разных нарядах. В самом начале исполнительница надела на себя необычный прикид с розовыми перьями. Спустя пару секунд Вера появилась на экране в коротком черном платье с одним рукавом и вставкой в виде фламинго. Звезда танцует и дурачится, напевая песню "Бриллианты" группы "ВИА Гра".

Особое внимание привлекает сцена, когда артистка, окруженная молодыми людьми в смокингах, скидывает накидку и предстает перед поклонниками в телесном боди, обшитом стразами. Брежнева принимает красивые позы, демонстрируя подтянутую фигуру.

В какой-то момент блондинка поворачивается спиной и начинает раскачивать бедрами в такт музыке.

"Шик. Блеск. Vogue. Идеальное новогоднее видео", - написала певица.

Ролик восхитил интернет-пользователей. Они послали в адрес Веры большое количество комплиментов.

"Какая красотка", "Роскошь", "Какая прелесть", "Это шикарно", "Несколько раз пересмотрела", "Обалдеть", "Прекрасная Вера", "Как же хороша!!!!" – прокомментировали поклонники.

Многим понравилось, что в видео присутствует капля юмора. Забавные танцы артистки покорили сердца подписчиков. За час мини-клип оценили практически 15 тысяч человек.

Ранее "Утро" рассказало, почему Брежнева и другие солистки ушли из "ВИА Гры". 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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