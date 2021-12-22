Звезда считает, что бывший муж может дотянуться до нее везде

Оперная певица Мария Максакова заявила, комментируя решение суда о ее обязанности отдать квартиру на Пресненской набережной детям, что проигрыш дела был закономерным – судья взял на себя функции "инквизитора".

Звезда считает, что все имущественные споры по ее недвижимости неслучайно попадают на стол к одному человеку – в суде первой инстанции, где рассматривалось дело, работает более пятидесяти судей. Марии же постоянно выпадает один и тот же человек. Оперная певица сообщила, что ей "очень страшно" – женщина не смогла явиться на заседание, так как живет на Украине и опасается за свою жизнь по причине сложных отношений с Владимиром Тюриным.

"Мне передали, что очередной приезд может закончиться для меня летальным исходом. Все ресурсы для этого у него есть. А у меня – лишь моя жизнь", – заявила женщина.

Однако боевая женщина не собирается опускать рук – она намерена отстоять квартиру в суде высшей инстанции. А еще Максакова намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на законных основаниях с просьбой доработать статью 210 Уголовного кодекса – "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Своего бывшего возлюбленного она считает адептом криминального мира, которого нужно привлечь к уголовной ответственности.

"Где ему выгодно, он называет себя вором в законе, а где не надо, стыдливо умалчивает", – высказалась знаменитость.

Мария призналась, что постоянно живет в страхе. Кроме как к президенту Российской Федерации, обратиться больше не к кому.

Как отмечает источник, суд направил Максакову на обследование к психиатру Алексеевской больницы. Звезда сообщила, что составляла дарственную на жилую площадь своим несовершеннолетним отпрыскам, находясь "не в себе" и под давлением.