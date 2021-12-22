Многие знаменитости могли пострадать от паранормальных явлений

Уходящий 2021 год сложно назвать позитивным. Экономический кризис, буйство пандемии и другие несчастья обрушились на головы россиян. В то же время и некоторые звездные семейства столкнулись с ужасными событиями. Кому-то навредила мистическая сущность, а кто-то оказался жертвой кровавой Луны.



Прохор Шаляпин

Этот год стал очень трагичным для известного российского певца. Не успел "фабрикант" найти личное счастье, как ему пришлось хоронить возлюбленную. Канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла всего лишь через несколько месяцев после пышного торжества. На этом заключения молодого человека не закончились. В ноябре в результате трагедии скончался близкий друг знаменитости Дмитрий Соколов. Его жизнь унесла автоавария. Некоторые считают, что череда несчастий связана с негативом, который окружает Прохора.

Марина Хлебникова

Страшный пожар, в котором серьезно пострадала Марина Хлебникова, не на шутку перепугал поклонников знаменитости. Преданные фанаты звезды сразу вспомнили, что несколько лет назад, в 2011-м году, исполнительница хита "Чашка кофею"жаловалась на появление в ее квартире странной сущности. Марина несколько раз видела тень таинственного человека, который пытался скрыть от нее лицо. Возможно, пожар как-то связан с этим странным существом.

Александр Градский

В конце ноября в культурной среде произошла страшная трагедия. Один из основателей отечественного рока Александр Градский отправился на тот свет. Смерть признанного маэстро окутана мистическими событиями. Оказалось, в день его гибели в любимом детище Александра Борисовича "Градский Холл", а также в его квартире остановились часы. Более того, исполнитель хита "Как молоды мы были" умер в День матери. Известно, что Александр Борисович потерял родную женщину в подростковом возрасте, а в какой-то момент решил, что будет носить именно ее фамилию – Градский.

Смерти Валерия Гаркалина и Нины Руслановой

Сразу две звезды советского и российского кинематографа скончались практически один за другим. Многие считают, что на смерть Валерия Гаркалина и Нины Руслановой большое влияние оказала так называемая кровавая Луна.

В этом году она выпала на кровавую пятницу, что усугубило негативное действие ночного светила и могло привести к трагедиям.