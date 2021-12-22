Спортсмен предупреждал парней о последствиях

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, который пострадал во время конфликта в одном из столичных заведений, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он пытался успокоить молодых людей словами и даже не вынимал руки из карманов, однако те после его предупреждения пустили в ход кулаки.

Он утверждает, что его девушка с подругами вышли из клуба – и сразу же к ним стали приставать парни, кидая в их адрес нецензурные выражения. Соловьев попросил их не общаться так с дамами, но те моментально отреагировали агрессивно.

Спортсмен предпочел не оценивать состояние, в котором были молодые люди, оставив это экспертам. По его словам, он пытался успокоить буйную компанию, но это ни к чему не привело. Сперва его толкнули в грудь – фигурист упал. Он встал и указал, что агрессии с его стороны нет, его руки остались в карманах. При этом он обратил внимание парней на камеры вокруг, из-за которых нападавшие могут столкнуться с неприятными последствиями. Говорить о своем статусе олимпийского чемпиона он не стал. Сразу после этого его ударили два раза.

Соловьев рассказал, что его как минимум один раз ударили в лежачем положении. На вопрос, готов ли он пойти на мировую, указал, что не собирается, передает "Пятый канал".

Напомним, об избиении Дмитрия Соловьева стало известно накануне. На него напали едва достигшие совершеннолетия студенты юрфака одного из столичных вузов.