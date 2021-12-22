Влюбчивая знаменитость часто прыгала в омут с головой

Пронзительный российский телесериал "Две судьбы" на долгие годы завладел вниманием телезрителей. Сложные хитросплетения сюжета и блистательные актрисы сделали этот кинопродукт любимым сериалом многих россиян. Любопытно, что сыгравшая главную героиню актриса Екатерина Семенова сама может похвастаться жизнью, прохожей на роман с элементами блокбастера.



Оказалось, однажды она влюбилась в мужчину, которого застрелили, пока знаменитость вынашивала их общего ребенка. А еще Семенова до сих пор не может забыть избранника своей юности – сына легендарного Олега Табакова, артиста Антона Табакова.

Со своей первой любовью будущая звезда киноэкранов и театральной сцены познакомилась незадолго до сдачи экзаменов. Она рассказала Антону, что собирается быть знаменитой актрисой и готовится пройти вступительные испытания. Первая встреча быстро закончилась, однако спустя некоторое время судьба снова свела молодых людей, на этот раз в Доме актера.

В итоге артисты стали встречаться, а через некоторое время на свет появился их первенец Никита. В то время Екатерине было всего 19 лет, она мечтала о развеселой жизни студентов. А вот Антон, который был старше на 12 лет, хотел семью и домашний уют. На этом супруги и расстались. Сейчас Семенова признается, что возможно тогда совершила самую страшную ошибку в своей жизни.

После этого Екатерина крутила роман с бизнесменом Ильей Медковым. Ходили слухи, что этот мужчина был тесно связан с криминальными кругами. Влюбленные были очень увлечены друг другом. Семенова даже забеременела от своего избранника. Однако пока актриса была на сносях, Илью застрелили. Из-за пережитого ужаса девушка потеряла малыша.

Следующим избранником Екатерины стал предприниматель Кирилл Сигал. В этом браке появилась наследница звезды, которая получила имя Мария. Однако данный союз тоже просуществовал недолго, спустя три года влюбленные разбежались.

Семенова считает, что так и не смогла найти личное счастье из-за большой любви к карьере и нежелания сидеть дома. Екатерина пожаловалась, что в последнее время ее никто не зовет на свидания, однако звезда рассчитывает все же обрести семейное счастье и повстречать того самого единственного.

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