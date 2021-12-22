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Последние 20 лет Максим Галкин пребывает в "черном списке" потенциальных гостей юмористической передачи КВН. Как оказалось, к этому привел конфликт, однажды произошедший во время игры между ним и Александром Масляковым.
Галкин рассказал Азамату Мусугалиеву в шоу "Я себя знаю", как в 2001 году во время перерыва на съемках ведущий КВН устроил ему "нагоняй". Тогда молодой юморист был приглашен на игру в качестве члена жюри. Выступление команды "Валеон Дассон", в которой на тот момент начинали карьеру Тимур Родригез и Павел Воля, ему не особо понравилось – он решил поставить тройку. Это сильно не понравилось Александру Васильевичу.
"Я хорошо помню эту тройку, потому что шлейф этой тройки тянется до сих пор. Масляков больше не приглашал меня в жюри КВН. То есть не только команда закончила свою игру в Высшей лиге, но и я закончил свои отношения с КВНом", – вспомнил он.
Комик объяснил, что старался судить выступления команд честно, но, как оказалось, делать этого было нельзя. Низкая оценка задела Маслякова, который сразу же набросился на юмориста с вопросом: "Как ты мог?!".
Галкин попытался объяснить ведущему свою позицию, но безуспешно. С тех пор в качестве члена жюри на шоу его не приглашают. Юморист рассказал, что с уважением относится к КВН и, быть может, он и правда не понял правил игры.
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