Любовник помог попасть на ТВ: подробности личной жизни ведущей "Утро России" Абрамовой

Любовник помог попасть на ТВ: подробности личной жизни ведущей "Утро России" Абрамовой
Кадр: www.youtube.com
Знаменитость далеко не сразу нашла семейное счастье

Летом прошлого года телезрители ведущего российского канала "Россия-1" познакомились с новым лицом популярной утренней программы "Утро России". На замену Елене Ландер пришла Светлана Абрамова. После этого телеведущая попала под пристальное внимание журналистов, которым удалось разузнать пикантные подробности ее личной жизни.

В своих интервью Светлана часто говорит, что в детстве считала себя гадким утенком. Женская привлекательность стала проявляться ближе к подростковому возрасту, тогда на Свету начали засматриваться даже старшеклассники.

В то время девушка начала мечтать о карьере актрисы. Однако в итоге пошла учиться на юриста. Впрочем, грезы о красивой жизни и публичности не оставляли будущую знаменитость. Она участвовала в конкурсах красоты, а потом и вовсе покинула Санкт-Петербург и отправилась покорять Москву. В столице девушка отучилась в Высшей национальной Школе телевидения.

По некоторым данным, большую помощь в карьере Светлане оказал очень богатый, но женатый поклонник по имени Никита. Именно благодаря ему девушке удалось ворваться в сферу телевидения. Долгое время Абрамова рассчитывала, что избранник сделает выбор в ее пользу, однако все, что мог предложить мужчина – это многоженство. Такая перспектива не обрадовала Светлану, и она решила прекратить отношения с ловеласом.

Сейчас знаменитость счастлива в браке с Антоном Ларсеном. Однако и эти отношения начались с обмана. Когда мужчина стал крутить роман с красавицей-телеведущей, он забыл упомянуть о наличии жены и дочки. Любопытно, что Антону долгое время удавалось скрывать Светлану. О двойной жизни его законная супруга узнала благодаря общей фотографии любовников в прессе.

Тогда женщина развелась с неверным мужем, забрала себе все имущество, однако подарила Антону возможность узаконить отношения со Светланой и построить новую счастливую ячейку общества. Влюбленные очень рады, что судьба свела их вместе и всегда тепло высказываются об отношении друг к другу.

Источник: Телеведущий.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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