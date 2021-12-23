Галкин вспомнил о конфузе Баскова перед президентом Латвии

Галкин вспомнил о конфузе Баскова перед президентом Латвии
Николай Басков. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
К счастью, скандала удалось избежать

Юморист Максим Галкин в эфире Ютуб-шоу "Я себя знаю!" рассказал о неловкой ситуации, в которую некоторое время назад попал певец Николай Басков.

Действия происходили в городе Юрмала. Президент Латвии на тот момент Валдис Затлерс позвал некоторых представителей российского шоу-бизнеса на завтрак. В числе приглашенных были Галкин, Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Надежда Бабкина и другие знаменитости. Однако натуральный блондин не сразу присоединился к звездным коллегам.

Трапеза проходила в деловой обстановке. Гости соблюдали этикет и вели светские беседы. Прошло примерно полчаса, как в гостиную "влетел" запыхавшийся Басков. Как объяснил супруг Аллы Пугачевой, накануне Николай выпивал и весело проводил время. По этой причине артист проспал прием у латвийского лидера.

Появление золотого голоса России сразу же нарушило атмосферу размеренности. Чтобы загладить свою вину, исполнитель хита "Шарманка" заявил – он пришел не с пустыми руками. Певец подготовил для Затлерса необычный подарок.

"Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой", – вспомнил Галкин.

Данный презент озадачил президента Латвии. Увидев замешательство на лице главы государства, Николай поспешил исправить ситуацию. Он положил "снаряд" на одно плечо – так, как будто это была базука.

Внезапно из упаковки выпала банка малосольных огурцов. По всей видимости, Басков забыл про нее. Естественно, сосуд разбился, а его содержимое попало на деловой костюм Затлерса.

Николай не знал, как реагировать на произошедшее. К счастью, скандала удалось избежать. Снизить градус напряжения смог Лещенко – певец предложил всем попробовать традиционный русский напиток. 

Ранее в Сети появилось видео, на котором Басков зажигает с молодой тиктокершей. 

Источник: Я себя знаю! ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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