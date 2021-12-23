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Певец Григорий Лепс обматерил поклонницу во время своего выступления в "Крокус Сити Холле". Исполнитель хита "Самый лучший день" не постеснялся поставить нарушительницу порядка на место.
Лепс стал приглашенной звездой на концерте 42-летнего музыканта Эмина Агаларова. На сцену Григорий Викторович вышел вместе с композитором Юрием Антоновым. Деятели культуры исполнили композицию под названием "Любимая".
В какой-то момент в зале активизировалась подвыпившая фанатка. Представительница прекрасного пола, попав под влияние романтической атмосферы, начала приставать к Лепсу. Такое поведение возмутило певца, передает издание "Дни.ру".
Григорий Викторович не стал сдерживать эмоции. Артист обратился к поклоннице в микрофон, используя нецензурную брань.
"Гражданочка! Я тебе... Убери руки!" – гневно произнес он, дополнив речь нецензурной бранью.
По всей видимости, любвеобильная женщина попыталась обнять или потрогать знаменитость. Хоть с недавних пор Лепс является холостяком, заключать в объятие незнакомок он не горит желанием.
Вскоре нарушительница порядка угомонилась, и певец продолжил свое выступление как ни в чем не бывало.
20 декабря стало известно о том, что Лепс официально развелся с женой Анной Шаплыковой. Напомним, супруги состояли в браке около 20 лет. Инициатором разрыва выступила ныне бывшая избранница исполнителя.
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