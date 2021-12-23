Спецкор уверен, что звезда "переобулась"

Специальный корреспондент RT Константин Придыбайло оценил итоги своей интернет-трансляции, на которой выступила оперная певица Мария Максакова. Российские журналисты поговорили со звездой по поводу ее проблем, задав вопрос о принадлежности Крыма – ответ их не устроил.

На вечный вопрос, который, кажется, Константину нисколько не приелся, Максакова заявила, что считает Крым "украинским" – по крайней мере, добавляет она, с юридической точки зрения.

"Вы меня почему спрашиваете? Де-юре, да-факто? По международному праву Крым украинский", – заявила артистка.

Самого журналиста такой ответ не устроил – позднее он отреагировал на ответ оперной певицы, заявив, что Мария банально "переобулась", решив действовать наиболее выгодным для себя образом, исходя из обстоятельств.

А в конце выпуска пыталась через Придыбайло обратиться к главе государства РФ Владимир Путину на пресс-конференции с вопросом, видел ли он ее обращение с просьбой оказать помощь.

"Вопрос знатокам, а нет ли здесь статьи 280 Уголовного кодекса о "нарушении территориальной целостности Российской Федерации"? Хейтить Россию годами, а потом просить помощи, при этом не "переобувшись" осознанно. Такое себе", – высказался спецкор в своем Telegram-канале.

Днем ранее Максакова заявила, что намерена попросить президента России оказать ей помощь и защитить от преследования, устроенного, на ее взгляд, бывшим возлюбленным Владимиром Тюриным. Звезда считает, что "вор в законе" может устроить над ней расправу в случае возвращения в Россию.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за возвращение в родную гавань. В Москве не раз акцентировали внимание на том, что вопрос принадлежности региона обсуждению не подлежит. Украина, однако, смириться с решением крымчан до сих пор не может.