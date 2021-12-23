Певице предстоит пережить несколько операций

Советская и российская эстрадная певица Марина Хлебникова продолжает приходить в себя после пожара. Так, стало известно, что знаменитость перенесла операцию, нацеленную на восстановление обгоревшей кожи.

Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", исполнительница хита "Чашка кофею" не ограничится одним хирургическим вмешательством. Артистке предстоит пережить несколько процедур по лечению кожных покровов.

Хлебникову ожидает длительный процесс восстановления, передает телеканал "360". При этом неизвестно, удастся ли врачам вернуть звезде прежний внешний вид.

Новый год певица встретит в больничной палате, уточняет РИА ФАН.

Напомним, пожар в квартире Марины Арнольдовны произошел в ноябре этого года. Артистка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Хлебникову экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

До сих пор не понятно, что послужило причиной трагедии. Существует версия, будто исполнительница уснула с сигаретой в руках.

Некоторое время назад знаменитость записала аудиообращение многочисленным фанатам. Она поблагодарила общественность за поддержку и внимание к собственной персоне. Деятельница культуры отметила, что попала в руки к замечательным врачам – настоящим профессионалам своего дела. Так что звезда даже не сомневается в благоприятном исходе всей этой истории.