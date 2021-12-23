Сценарист по какой-то причине недолюбливал наследницу

Некоторое время назад ныне покойный писатель Эдуард Успенский лишил наследства свою единственную дочь Татьяну. Об этом в эфире передачи "Судьба человека" рассказала бывшая супруга сценариста – радиоведущая Элеонора Филина.

Филина стала третьей по счету женой Эдуарда Николаевича. Они состояли в браке в период с 2005 по 2011 годы. На момент встречи у драматурга была дочь, рожденная его первой избранницей Риммой.

По словам Элеоноры Николаевны, Успенский плохо отзывался о матери своего ребенка. На взаимоотношения писателя и его дочери негативно повлияла вторая жена по имени Елена. Якобы женщина делала все возможное, чтобы сценарист отдалился от наследницы. Впоследствии деятель культуры не горел желанием общаться с Татьяной.

Как отметила радиоведущая, Эдуард Николаевич оставил Татьяну без наследства. Ничего не досталось и родным внукам Успенского – Екатерине и Эдуарду.

В разговоре с журналистом Борисом Корчевниковым Филина призналась – она неоднократно пробовала помирить бывшего мужа с наследницей. Элеонора Николаевна приглашала Татьяну к ним в гости. Однако каждый раз встречи заканчивались скандалом. Причем инициатором всегда выступал драматург.

"[Татьяна] скажет несколько слов, а Эдуард Николаевич сразу на нее окрысивался. Обзывал и выгонял", – вспомнила Филина.

Эдуарда Николаевича не стало 14 августа 2018 года. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.