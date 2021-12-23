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Накануне, 22 декабря, дочери звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Теоне исполнилось шесть лет. В качестве презента знаменитость преподнесла наследнице дорогой мобильный телефон.
Теона стала обладательницей iPhone новой модели. Девочка осталась в восторге от сюрприза, передает "Пятый канал".
Специально для дочери Бородина украсила квартиру. Зал наполнили яркие воздушные шары и композиции из цветов. Именинницу ждали красивый торт с сидящей на верхушке сладкой фигуркой куклы и многочисленные подарки.
Напомним, дочь Ксения родила от бизнесмена Курбана Омарова. На данный момент телеведущая и предприниматель состоят в разводе.
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