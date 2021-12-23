Бородина сделала дочери дорогой подарок

Наследница телеведущей осталась в восторге от сюрприза

Накануне, 22 декабря, дочери звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Теоне исполнилось шесть лет. В качестве презента знаменитость преподнесла наследнице дорогой мобильный телефон.

Теона стала обладательницей iPhone новой модели. Девочка осталась в восторге от сюрприза, передает "Пятый канал".

Специально для дочери Бородина украсила квартиру. Зал наполнили яркие воздушные шары и композиции из цветов. Именинницу ждали красивый торт с сидящей на верхушке сладкой фигуркой куклы и многочисленные подарки. 

Напомним, дочь Ксения родила от бизнесмена Курбана Омарова. На данный момент телеведущая и предприниматель состоят в разводе. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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