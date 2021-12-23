Артистка наслаждается отдыхом за границей

В августе этого года звезда "Кухни" Мария Горбань стала матерью во второй раз. Актриса родила сына Нилана от Кирилла Зоткина. На данный момент она вместе с семьей отдыхает на Шри-Ланке. Яркие фотографии с курорта периодически появляются в личном микроблоге телеведущей.

Горбань поделилась с подписчиками снимками в бикини. Артистка надела на себя темный купальник со стразами, зеленую бандану с белыми узорами, солнечные очки и несколько украшений. Мария разместилась на плетеном лежаке в окружении пальм. Знаменитость нежится в солнечных лучах около бассейна, наслаждаясь местными красотами.

В глаза сразу же бросается идеальная фигура актрисы. Спустя четыре месяца после родов она может похвастаться плоским животом.

Пользователи Сети по достоинству оценили фотографии, от которых веет летней атмосферой.

"Круто!!! Завидую Вам", "Охохо, просто красотка. Как Вам удалось сохранить такую фигуру после родов?", "Богиня", "Ну нельзя так шикарно выглядеть", "У Вас шикарная фигура", – прокомментировали подписчики.

Некоторые задались вопросом – как Марии удалось так быстро восстановиться после родов. Однако раскрывать свой секрет звезда не стала.

Напомним, сын Горбань появился на свет в Америке. Также у актрисы есть дочь Стефания, которую она подарила бывшему избраннику Олегу Филатову.