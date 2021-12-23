Причиной смерти стала болезнь, от которой артист страдал в последние годы

Умер популярный российский актер Вадим Лобанов, известный зрителям по своим ролям в популярных отечественных сериалах "Мастер и Маргарита", "Убойная сила" и "Улица разбитых фонарей". Об этом днем ранее сообщили в пресс-службе университета СПбГУ, где артист работал заведующим кафедрой театрального искусства.

Как отмечает источник, причиной смерти стала болезнь, от которой Лобанов страдал в последние годы. Конкретные детали не указываются.

Лобанов родился в 1940 году в Воронеже. В годы Великой Отечественной войны проживал в Подмосковье вместе с семьей, пока отец был на фронте. Начал актерскую карьеру в двадцатилетнем возрасте в "Русском драматическом театре Эстонской ССР". Год спустя вернулся в РСФСР – переехал в столицу, где поступил в театральное училище имени Щепкина.

После получения образования принимал участие во многих постановках союзных театров. Снимался в легендарной советской картине "Семнадцать мгновений весны", известен по ролям в "Сталинграде" и "Шторме".

В последние годы актер не снимался в фильмах и отказывался от ролей в спектаклях – признавался журналистам в интервью, что теперь не спешит доверять режиссерам и в принципе не видит в этом никакого интереса. Отказался через какое-то время по указанным причинам от репетиций в "Тарасе Бульбе" в "Балтийском доме". В кино же, признавался мэтр, его подход стал крайне избирательным – за тридцать лет успел вполне удовлетворить себя как профессионала.