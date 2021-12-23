Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Умер популярный российский актер Вадим Лобанов, известный зрителям по своим ролям в популярных отечественных сериалах "Мастер и Маргарита", "Убойная сила" и "Улица разбитых фонарей". Об этом днем ранее сообщили в пресс-службе университета СПбГУ, где артист работал заведующим кафедрой театрального искусства.
Как отмечает источник, причиной смерти стала болезнь, от которой Лобанов страдал в последние годы. Конкретные детали не указываются.
Лобанов родился в 1940 году в Воронеже. В годы Великой Отечественной войны проживал в Подмосковье вместе с семьей, пока отец был на фронте. Начал актерскую карьеру в двадцатилетнем возрасте в "Русском драматическом театре Эстонской ССР". Год спустя вернулся в РСФСР – переехал в столицу, где поступил в театральное училище имени Щепкина.
После получения образования принимал участие во многих постановках союзных театров. Снимался в легендарной советской картине "Семнадцать мгновений весны", известен по ролям в "Сталинграде" и "Шторме".
В последние годы актер не снимался в фильмах и отказывался от ролей в спектаклях – признавался журналистам в интервью, что теперь не спешит доверять режиссерам и в принципе не видит в этом никакого интереса. Отказался через какое-то время по указанным причинам от репетиций в "Тарасе Бульбе" в "Балтийском доме". В кино же, признавался мэтр, его подход стал крайне избирательным – за тридцать лет успел вполне удовлетворить себя как профессионала.
Американский СПГ не спасет европейцев, считает эксперт
Потерпевших по делу разделили на несколько категорий