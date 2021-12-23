Салтыкова высказалась о конфликте с Ветлицкой

Салтыкова высказалась о конфликте с Ветлицкой
Ирина Салтыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица заверила, что их ссора не была связана с мужчинами

В эфире ютуб-шоу "Алена, блин!" певица Ирина Салтыкова рассказала о ссоре с Натальей Ветлицкой. Артистки не общаются уже некоторое время.

Однажды Салтыкова узнала от журналистов, что коллега по шоу-бизнесу критикует ее за глаза. Ирину возмутило такое поведение Ветлицкой. Бывшая солистка группы "Мираж" поставила обидчицу на место.

"Послала ее. Причем это все не на камеру. Это была провокация", – отметила исполнительница.

Наталья тоже не стала молчать. В итоге знаменитости повздорили, устроив словесную перепалку. Примечательно, что после произошедшего Салтыкова и Ветлицкая больше не общались.

Певица заявила, что в прошлом они с артисткой не были близки. Ирина добавила, что отличалась особой скромностью – в отличие от своей коллеги.

Салтыкова заверила, что их ссора не была связана с представителями сильного пола. По словам деятельницы культуры, она никогда не делила мужчин со звездной соперницей. 

В октябре этого года Салтыкова впервые заговорила о страшном недуге. В студии передачи "Звезды сошлись" звезда призналась, что более 20 лет назад у нее диагностировали онкологию.

Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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