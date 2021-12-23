Артист поражен хамством дизайнера

Известный советский и российский артист Михаил Боярский решил высказаться по поводу скандала вокруг странного заявления популярного дизайнера Артемия Лебедева. Недавно культурный деятель резко прошелся по мощам святых, а также послал Следственный комитет Российской Федерации "куда подальше". Боярский считает, что было бы более справедливо самому Лебедеву отправиться по указанному неприличному адресу.



Скандал разгорелся после публикации дизайнера, в которой он разгромно высказался о мощах святых. Лебедева поражает, что верующие люди продолжают поклоняться останкам выдающихся религиозных деятелей.

Также Артемия раздражает то, что многие отдают дань памяти известным персонам и спустя десятилетия с уважением относятся к их останкам. Например, представитель творческой среды с удовольствием избавился бы от мавзолея Владимира Ильича Ленина. Артемий не считает, что этот великий человек заслуживает почета. Также Лебедев предложил захоронить и другие "трупики" выдающихся государственных деятелей.

Когда на хамское заявление обратили внимание в Следственном комитете, Лебедев объявил, что представителям этого ведомства стоит пойти "куда подальше". Подключившийся к скандалу Боярский признался, что его поражает такое поведение дизайнера.

Михаил Сергеевич считает Артемия недостойным собеседником и подчеркивает, что "плевать на него хотел". Боярский с гордостью отнес себя к верующим людям и особо отметил, что всегда будет уважать то, что чтили его деды и прадеды. А таким как Лебедев стоит самим отправиться по неприличному адресу, отрезал звезда советских фильмов.