Композитор Рыбников несколько дней не выходит на связь

Преданные поклонники до сих пор оплакивают смерть выдающегося российского певца и композитора Александра Градского. К сожалению, после кончины знаменитых культурных деятелей достаточно часто начинаются скандалы вокруг их наследства. Так, внимание журналистов привлек факт исчезновения известного композитора Александра Рыбникова, который занял место главы театра "Градский Холл".



Выяснилось, что музыкант не выходит на связь уже несколько дней. Также от каких-либо комментариев воздерживаются его представители. Для того чтобы разобраться в ситуации, журналисты интернет-издания News.ru направились прямиком в культурное учреждение и на месте узнали последние новости.

По словам некоторых участников труппы, Рыбников ни от кого не прячется, а просто решил взять разумную паузу. Известно, что появление нового руководителя зачастую сопровождается скандальными разборками. Тем более, что некоторые члены творческого коллектива хотели бы видеть в качестве преемника исполнителя хита "Как молоды мы были" его сына Даниила.

Впрочем, в труппе также с большим уважением относятся к известному композитору. Многие уверены, что Рыбников сумеет сохранить в коллективе особую атмосферу, созданную Градским, и не навредит культурному учреждению. Сейчас Рыбников взял паузу и продумывает дальнейшую стратегию своих действий.

Напомним, на похоронах знаменитого артиста разразился нешуточный скандал. Сын покойного Даниил внезапно объявил, что у семьи хотят отнять любимое детище Александра Борисовича. Наследник рассказал, что здание "Холла" принадлежит городу, которые уже имеет на него виды.