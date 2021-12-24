Артистка долго восстанавливалась после болезни

Советская и российская актриса Светлана Крючкова рассказала о том, через какие сложности ей пришлось пройти в 2021 году. Оказалось, деятельница культуры была в числе тех, кто тяжело перенес коронавирус.

По словам Крючковой, недуг сильно ударил по ее здоровью.

"У меня было очень много осложнений, одно за другим", – призналась артистка.

Так, например, у Светланы Николаевны парализовало одну сторону лица. Это продолжалось около трех месяцев, передает "Комсомольская Правда".

Актриса добавила – у нее также начались проблемы с речью. У звезды фильма "Большая перемена" не получалось произносить букву "п".

Ситуацию осложнял тот факт, что на протяжении нескольких лет кинозвезда борется с раком.

Крючкова отметила, что не упасть духом ей помогли близкие. Кроме того, огромный вклад в ее выздоровление внесли специалисты из военно-медицинской академии. Врачи-неврологи сделали все возможное, чтобы Светлана Николаевна избавилась от неприятных последствий коронавируса.

Процесс восстановления занял достаточно много времени. Деятельница культуры столкнулась с депрессией и бессонницей. Как рассказала актриса, у нее была жуткая апатия. Из-за сильной слабости знаменитость практически постоянно лежала на кровати. Ей не хотелось ни есть, ни заниматься любимыми делами.

В этот непростой момент рядом с артисткой находились родные и друзья. Они всячески поддерживали Крючкову, вселяя в нее надежду на лучшее.

Сейчас Светлана Николаевна готовиться вернуться на сцену. 26 декабря она сыграет в спектакле "Жизнь впереди", который покажут в Большом драматическом театре.