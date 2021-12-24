"Мне безумно повезло": Навка рассказала о жизни с Песковым

"Мне безумно повезло": Навка рассказала о жизни с Песковым
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам спортсменки, ее супруг – мастер на все руки

Более шести лет фигуристка Татьяна Навка состоит в браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В интервью "Комсомольской Правде" олимпийская чемпионка рассказала об их семейной жизни.

Напомним, супруги воспитывают общую дочь Надежду. Также у Навки есть дочь Александра от чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина.

По словам Татьяны, Песков является домашним человеком. Госдеятель с удовольствием выполняет все возложенные на него обязанности.

"Любит держать под контролем все важные бытовые вопросы, обожает заниматься домашними делами. В этом плане мне безумно повезло", – похвасталась спортсменка.

Навка отметила, что ее избранник – мастер на все руки. Это, как уточнила фигуристка, большая заслуга отца Дмитрия Сергеевича. Именно родитель сделал из Пескова настоящего мужчину, который умеет практически все.

Так, например, недавно пресс-секретарь президента РФ расчищал участок от снега с помощью мини-трактора. А в период пандемии Песков вместе с соседями начал облагораживать лес, который находился недалеко от дома. Мужчины собирали сухие ветки и заготавливали из них хворост.

Татьяна призналась – когда появляется свободное время, все члены семьи устраивают совместный досуг. Навка, Песков и их наследница ходят на прогулки, занимаются спортом, а также посещают баню или кинотеатр.

Ранее появилась информация, что олимпийская чемпионка выступила перед детьми в подвыпившем состоянии. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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