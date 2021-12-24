Фигурист Соловьев раскрыл детали ссоры с Бузовой

Фигурист Соловьев раскрыл детали ссоры с Бузовой
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чемпион назвал певицу очень эмоциональным человеком

Фигурист Дмитрий Соловьев вспомнил о периоде, когда его партнершей по шоу "Ледниковый период" была телеведущая Ольга Бузова. Заслуженный мастер спорта России рассказал, как однажды они с артисткой поссорились из-за того, что у обоих сдали нервы.

Напомним, Бузова была дилетанткой в фигурном катании. На протяжении всего проекта у пары то и дело возникали трудности с созданием номеров. Некоторые элементы сложно давались исполнительнице хита "Мало половин". Соловьев старался с пониманием относиться к этому, ведь он работал с непрофессионалом. Ситуацию осложнял тот факт, что Ольга по своей природе была крайне эмоциональным человеком.

В какой-то момент напряжение между партнерами возросло до такой степени, что избежать конфликта уже не получалось. На эмоциях певица и фигурист разъехались в разные стороны. Дмитрий предложил знаменитости некоторое время покататься по отдельности, чтобы успокоиться и прийти в себя.

Внезапно из уст Соловьева вылетели бранные слова. Бузова подумала, что неприятные выражения адресованы именно ей. Это сильно обидело бывшую звезду "Дома-2", передает "Телепрограмма".

Увидев реакцию артистки, Дмитрий поспешил ее успокоить. Олимпийский чемпион заверил, что резко высказался о ситуации в целом, а не о телеведущей.

"Я перфекционист, и когда у меня что-то не получается, я ругаюсь", – объяснил заслуженный мастер спорта России.

Ранее появилась информация, что неизвестные избили Соловьева в Москве. Фигурист поделился собственной версией произошедшего. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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