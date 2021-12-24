Некоторые спектакли с участием артиста "заморожены"

Актер театра и кино Павел Деревянко объяснил, почему в ближайшее время он не выйдет на сцену в театре Моссовета. Слова знаменитости приводит "СтарХит".

В учреждении культуры Деревянко работает около 15 лет. Недавно артист принял решение уйти из спектакля "Великолепный рогоносец", который был поставлен на сцене театра. Примечательно, что Павлу досталась роль главного героя по имени Бруно.

На протяжении трех лет актер был задействован в данной постановке. И внезапно Деревянко спровоцировал снятие "Великолепного рогоносца" с репертуара. В итоге деятель культуры остался без работы.

Дело в том, что остальные спектакли с участием Павла временно "заморожены". Причина предположительно кроется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Речь идет о таких работах, как "Дядя Ваня" и "Три сестры".

Появились слухи, что кинозвезда готовится уйти из театра Моссовета. Якобы по этой причине он начал постепенно отказываться от участия в постановках.

Однако сам Деревянко опроверг данную информацию.

"Из театра я пока никуда не ухожу", – заверил артист.

Он рассказал, что устал от роли Бруно. По словам Павла, спектакль "Великолепный рогоносец" требовал выплеска большого количества энергии. В какой-то момент актер понял, что больше не может давать зрителям то, чего они от него ждут. Это и послужило причиной снятия постановки с репертуара.

Ранее журналисты выяснили, сколько Деревянко платит за обучение дочерей.