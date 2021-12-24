Певец успел обзавестись домами и машинами

20 декабря музыкант Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой. СМИ выяснили, какое имущество осталось у исполнителя хита "Самый лучший день" после разрыва.

Как пишет "Комсомольская Правда", недвижимость певца оценивается в более чем 800 миллионов рублей. Григорий Викторович владеет двумя коттеджами в Московской области, двумя столичными квартирами в элитном жилом комплексе, а также земельными участками в Подмосковье и Тверской области. Кроме того, на знаменитость записаны шесть дорогих иномарок. Среди них – автомобили "Лексус", "Майбах", "Рендж Ровер" и другие.

На данный момент Лепс живет в одном из особняков под Москвой. Дом полностью переделан под продюсерский центр. Внутри можно найти студию звукозаписи, тренажерный зал, столовую, небольшой отель и прочие удобства. Артист разместился в гостевых комнатах. Изначально помещения предназначались для подопечных певца, приехавших из другого города.

Что касается Шаплыковой, то она вместе с тремя детьми – Евой, Николью и Вано, обитает в другом коттедже. В доме три этажа, 17 спальных комнат и специальный музей для хранения старинных икон.

Ранее появилась информация о том, что Лепс покрыл матом нетрезвую фанатку. Во время выступления к певцу начала приставать незнакомая женщина. Это вывело звезду из себя, и он поставил нарушительницу порядка на место.