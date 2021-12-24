Деятельница культуры отметила, что из-за этого потеряла много денег

Народная артистка Украины Тина Кароль объяснила, почему не приезжает с концертами в Россию. Исполнительница призналась, что боится осуждения со стороны соотечественников.

По словам Кароль, за прошедшие семь лет она ни разу не выступала на территории Российской Федерации. Хотя у певицы есть армия поклонников из нашей страны.

"Я очень много потеряла финансово. Но я не жалуюсь, это был мой выбор", – отметила Тина.

Оказывается, артистка служила в Вооруженных силах Украины. Знаменитость из Незалежной пела в ансамбле, а также выступала в гарнизонах, передает КП в Украине.

Кароль заявила, что является патриоткой своей страны. Однако на ней лежит большая ответственность – обеспечивать всем необходимым собственную семью и выплачивать деньги творческому коллективу. Поэтому вариант с гастролями в РФ помог бы звезде убить сразу двух зайцев.

Тина призналась – когда она наблюдает за выступлениями российских артистов на территории Украины, то начинает подумывать о поездках в Россию. При этом певица боится, что ее начнут поливать грязью соотечественники, обвиняя в "предательстве", пишет РИА ФАН.

Периодически исполнительница призывает саму себя быть смелее. Деятельница культуры настраивается на то, чтобы относиться к теме гастролей исключительно как к бизнесу – без политических предпосылок.

Не исключено, что в скором времени знаменитость решится посетить Российскую Федерацию.