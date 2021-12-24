Ушел из жизни актер "Шерлока Холмса" Владимир Татосов

Ушел из жизни актер "Шерлока Холмса" Владимир Татосов
Владимир Татосов. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
У актера развились осложнения после коронавируса

Народный артист РСФСР Владимир Татосов скончался в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 24 декабря.

Информация поступила от зампреда комитета Государственной думы по культуре Елены Драпеко, которая назвала смерть артиста большой потерей.

Как отметила Драпеоко в эфире радиостанции "Говорит Москва", Татосов работал длительное время в Большом драматическом театре у театрального режиссера Георгия Товстоногова, долгие годы снимался в "Ленфильме". Запомнился многим как замечательный рассказчик, жизнерадостный и веселый человек.

Политик рассказала, что за пару дней до смерти Владимир позвонил ей и сообщил, что его госпитализируют. Позднее артиста перепрофилировали усилиями друзей в профильное учреждение, однако там он заразился коронавирусной инфекцией.

"Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней. Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала", – высказалась Драпеко в беседе со СМИ.

Татосов запомнился зрителям по ролям в кинокартинах "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается", где сыграл барона фон Херлинга, "Шестое июля", "Карл Маркс: молодые годы", "Крах инженера Гарина", а также многим другим кинокартинам.

Ранее сообщалось о смерти популярного российского актера Вадима Лобанова, известного зрителям по сериалам "Улица разбитых фонарей" и "Убойная сила". О причинах смерти известного артиста не сообщалось.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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