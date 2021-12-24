Экс-супруги продолжают обмен любезностями

Знаменитая российская певица Ирина Салтыкова развелась со своим коллегой по сцене Виктором Салтыковым почти три десятилетия назад, однако бывшие возлюбленные до сих пор не могут забыть прошлое и постоянно отпускают колкости в адрес друг друга. Недавнее заявление артистки об изменах взбесило Виктора и он объявил, что Ирина настоящая врунья.



Скандал разгорелся после откровенного интервью исполнительницы хита "Голубые глазки". На шоу "Алена, блин" Салтыкова поделилась подробностями личной жизни своего бывшего мужа. Ирина утверждает, что нынешняя возлюбленная Виктора, Ирина Метлина изменяла своему благоверному. По версии Салтыковой, певец женился на новой избраннице только после того, как она сходила налево.

Также известная артистка с ехидством напомнила, что до брака с Салтыковым Метлина крутила роман с Александром Назаровым, который был коллегой Виктора по музыкальной группе "Форум".

Салтыков решил встать на защиту чести своей семьи. Он объявил, что бывшая возлюбленная клевещет и специально пытается его зацепить. По словам Виктора, он давно забыл об Ирине и даже не хочет знать, как складывается ее жизнь. При этом певец не мог обойтись без ответной колкости. Салтыков заявил, что его бывшая возлюбленная сама не гнушалась любовными утехами на стороне.

"У Иры самой рыльце в пушку", – объявил Виктор в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Стоит отметить, что Виктор Салтыков большой любитель поделиться своим мнением о звездных персонах. Недавно он резко проехался по Николаю Баскову и Филиппу Киркорову.