Телеведущий резко высказался о более удачливых коллегах

Вчера, 23 декабря, состоялось важное для всей страны мероприятие – большая пресс-конференция главы России Владимира Путина. Оказалось, что известный журналист Владимир Соловьев вместе со своим проектом "Соловьев LIVE" тоже хотел побывать на встрече с главнокомандующим, однако ему отказали.



Телеведущий сообщил, что подавал заявку на аккредитацию от этого интернет-проекта. Однако принимающие решение люди ответили, что в этот раз Соловьеву не удастся побывать на важнейшем информационном мероприятии.

Впрочем, Владимир заверяет, что ничуть не обиделся на такой исход событий. Он утешился тем, что многие коллеги по ВГТРК, на котором он также работает, сумели прорваться на встречу с Владимиром Владимировичем. Он с уважением вспомнил о Павле Зарубине и других журналистах.

В то же время некоторые работники информационного пространства вызывают у Соловьева неодобрение. Владимир уверен, что далеко не все деятели имеют право именоваться журналистами.

Телеведущий считает, что певец и общественный деятель Сергей Шнуров явился на мероприятие "из-за скуки", а светская львица Ксения Собчак использовала событие для демонстрации своей исключительности. Известно, что журналистка пришла на конференцию с личным оператором.

В целом, Соловьев удовлетворен тем, как было организовано мероприятие. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, на беседу с Владимиром Владимировичем смогли попасть представители самых разнообразных СМИ.