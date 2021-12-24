Звезда сумела достучаться до самого президента

О тяжелом положении дел в жизни знаменитой оперной певицы Марии Максаковой знают уже практически все. Такая ситуация сложилась благодаря активности самой артистки. Дабы спасти свою элитную квартиру от посягательств бывшего супруга Владимира Тюрина, артистка привлекает максимальное внимание к этой истории. Дошло до того, что звезда написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину и даже получила оперативный ответ от президентской администрации.



Максакова отдает все силы отчаянной борьбе за дорогостоящие жилые метры. Недавно суд решил, что написанная ей дарственная на старших детей должна вступить в силу. Однако Мария с этим не согласна. Певица утверждает, что ее заставили подписать бумажку, которая по факту не имеет никакой юридической силы. Дело в том, что до этой дарственной артистка подарила свою квартиру младшему наследнику Ивану.

Максакова считает, что суд встал на сторону Тюрина, потому что тот имеет особые рычаги давления на российское правосудие. Чтобы добиться справедливости, Мария написала письмо на имя Владимира Владимировича Путина. Достаточно быстро ей ответили, сообщив, что обращение зарегистрировано и в срок до 19 февраля она должна получить ответ.

Такое оперативное реагирование на запрос вселило в Марию новые надежды. Она считает, что ответ из Кремля является замечательным подарком Путина к Рождеству.

"Президент сделал настоящий подарок в виде этого ответа. Я с верой в светлое будущее вступают в Новый год", – рассуждает певица.

Максакова намерена продолжить борьбу за роскошную квартиру и в ближайшее время направит в администрацию президента полный пакет с документами и личными рассуждениями на тему того, как российское законодательство должно разобраться с вором в законе Тюриным.

Напомним, артистка решила написать письмо Путину, потому что боится быть убитой по воле бывшего возлюбленного.