Родные пытались оградить звезду от лишних потрясений

Сегодня, 24 декабря, в культурной сфере произошла большая трагедия. Этот мир покинул Народный артист РСФСР, звезда легендарной советской киноленты "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Владимир Татосов. Несмотря на широкую известность и участие в культовых кинопроектах, Владимир Михайлович до конца своих дней был не удовлетворен собственной карьерой.



Личными переживаниями любимца миллионов поделился его близкий друг, театральный актер Сергей Лосев. Культурный деятель рассказал, что смерть его доброго товарища стала настоящим потрясением для близких Татосова. Владимир Михайлович покинул этот мир на 96-м году жизни, однако до последнего дня был очень активен и весел. В поведении знаменитости ничто не предвещало беду.

Впрочем, состояние его организма оставляло желать лучшего. Оказалось, что у знаменитости образовалась злокачественная опухоль. Родные Татосова решили скрыть от него эту информацию, так как не хотели расстраивать пожилого артиста. Владимир Михайлович так и умер в неведении – он не знал, что его тело поражено онкологией.

Лосев с большой теплотой вспоминает о почившем коллеге. В беседе с корреспондентами издания "Комсомольская правда" артист вспомнил, что Татосов всегда мечтал как можно больше играть в кино. Владимир Михайлович считал, что режиссеры слишком редко приглашают его в свои картины. Артист знал, что от природы одарен выдающимся талантом и очень хотел делиться им с публикой.

"Он считал себя недооцененным актером", – рассказывает Лосев.

Напомним, за несколько дней до смерти Владимира Татосова госпитализировали. Уже в больнице он подхватил COVID-19.