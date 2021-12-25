Блогер откровенно рассказал о закулисной кухне шоу

Блогер-тиктокер Даня Милохин ворвался в эфир "Первого канала", став участником популярного развлекательного шоу "Ледниковый период". Молодой человек продемонстрировал неплохие успехи в танцах на льду, а главное – заинтриговал всех зрителей своими отношениями с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой. Недавно он ответил на интересующий всех вопрос о страстном поцелуе в финале телепроекта.



Парень вместе со своей звездной партнершей побывали в гостях у Ивана Урганта на его шоу "Вечерний Ургант". Разумеется, телеведущий не мог обойти вопрос о возможном романе между молодыми знаменитостями. Во время своих номеров на "Ледниковом периоде" парочка выглядела заинтересованной друг другом явно сверх общей работы.

Ургант решил выяснить, что значил чувственный поцелуй, которым Даня и Женя закончили свое выступление в финале. Милохин внезапно объявил, что все происходившее на шоу было делом рук тренера-организатора Ильи Авербуха. Мол, именно по его воле молодым людям пришлось слиться в объятиях и поцелуе.

"Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться", – объявил юноша.

Впрочем, эту "сенсационную" фразу молодой человек произнес с озорной улыбкой. Весьма вероятно, что парень решил отшутиться от провокационного вопроса и пока не желает откровенно рассказывать о его отношениях с выдающейся с фигуристкой.

Ранее "Утро" опубликовало видео со страстным поцелуем двух знаменитостей. Медведева даже встала на носочки, чтобы быть поближе к губам своего партнера.