"Держит в плену": Милохин раскрыл тайну поцелуя с Медведевой

"Держит в плену": Милохин раскрыл тайну поцелуя с Медведевой
Даня Милохин и Евгения Медведева . Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер откровенно рассказал о закулисной кухне шоу

Блогер-тиктокер Даня Милохин ворвался в эфир "Первого канала", став участником популярного развлекательного шоу "Ледниковый период". Молодой человек продемонстрировал неплохие успехи в танцах на льду, а главное – заинтриговал всех зрителей своими отношениями с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой. Недавно он ответил на интересующий всех вопрос о страстном поцелуе в финале телепроекта.

Парень вместе со своей звездной партнершей побывали в гостях у Ивана Урганта на его шоу "Вечерний Ургант". Разумеется, телеведущий не мог обойти вопрос о возможном романе между молодыми знаменитостями. Во время своих номеров на "Ледниковом периоде" парочка выглядела заинтересованной друг другом явно сверх общей работы.

Ургант решил выяснить, что значил чувственный поцелуй, которым Даня и Женя закончили свое выступление в финале. Милохин внезапно объявил, что все происходившее на шоу было делом рук тренера-организатора Ильи Авербуха. Мол, именно по его воле молодым людям пришлось слиться в объятиях и поцелуе.

"Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться", – объявил юноша.

Впрочем, эту "сенсационную" фразу молодой человек произнес с озорной улыбкой. Весьма вероятно, что парень решил отшутиться от провокационного вопроса и пока не желает откровенно рассказывать о его отношениях с выдающейся с фигуристкой.

Ранее "Утро" опубликовало видео со страстным поцелуем двух знаменитостей. Медведева даже встала на носочки, чтобы быть поближе к губам своего партнера.

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей