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В прошлом месяце оборвался жизненный путь знаменитого певца и композитора Александра Градского. Накануне в эфир вышел полуфинал популярного музыкального телешоу "Голос" – выпуск снимали уже без маэстро. Однако незримое присутствие Александра Борисовича ощущалось всеми. Любимица публики Пелагея и вовсе не смогла сдержать слезы, вспоминая о старшем товарище.
Именитую российскую артистку очень растрогало выступление одного из участников команды Градского. В целом, все ученики Александра Борисовича с большой теплотой вспоминают композитора и признаются, что до сих пор не могут поверить в его уход. Татьяна Качурина рассказала, что после смерти наставника почувствовала полное истощение жизненных сил и даже не верила, что сможет дойти до полуфинала телешоу.
Другой ученик исполнителя хита "Как молоды мы были" Алишер Каримов поделился главным советом ныне покойного учителя – Градский завещал своим ученикам всегда оставаться настоящими. Алишер спел композицию "Я тебя никогда не забуду", во время прослушивания которой Пелагея уже не смогла сдержаться и разрыдалась.
Певица поблагодарила Каримова за душевное исполнение песни и сказала, что Александр Борисович обязательно бы похвалил начинающего артиста и точно бы им гордился.
Также на выпуск "Голоса" пришли дети композитора. В целом выпуск получился очень душевным – именитые звезды, участники проекта и гости телепередачи почтили память почившего мэтра. У каждого остались теплые воспоминания об Александре Борисовиче.
К слову, недавно стало известно, что руководство телепроекта "Голос" сделало Градскому унизительное предложение незадолго до его смерти. У многих состояние здоровья знаменитости вызывало опасения. В какой-то момент Александру Борисовичу предложили сделать паузу в работе, что очень его обидело.
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