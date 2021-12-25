Причиной развода могла стать измена

Совсем недавно общественность потрясла новость о крушении семейного счастья знаменитого российского исполнителя Григория Лепса. Оказалось, что супруга, с которой он прожил много лет в любви и согласии, подала на развод. Теперь выясняется, что Анна Шаплыкова могла бросить артиста из-за молодого возлюбленного.



Такую информацию публикуют журналисты издания "Комсомольская правда". По некоторым данным, именно любовная связь Анны на стороне привела к завершению звездных отношений. Любопытно, что до этого в интернет-пространстве постоянно ходили слухи об изменах исполнителя хитов "Я тебе не верю", "Рюмка водки" и других. Теперь же журналисты обсуждают иную версию.

Так, бывшую возлюбленную Лепса застукали с молодым красавцем-моделью во время отдыха на райских островах. Поговаривают, что на Мальдивы знаменитость отправилась в компании некоего Дмитрия Савчука. Об этом молодом человеке известно немного. Сообщается, что раньше парень активно занимался моделингом. На сайтах профильных агентств до сих пор можно найти его анкету.

Мужчина обладает спортивным телосложением – при весе в 75 кг его рост составляет 188 см. У Дмитрия светло-русые волосы, глаза голубые. Любопытно, что молодой человек предпочитает скрывать свой возраст. На самом деле ему 38, однако он везде уверяет, что только-только разменял четвертый десяток и отпраздновал 31-летие.

Судя по всему, парень всерьез рассчитывает пробиться в российский шоу-бизнес. Он постоянно мелькает на светских мероприятиях и с большим удовольствием размещает в социальной сети снимки со звездами.

Ранее стало известно, какая недвижимость осталась у Григория Лепса после развода. За время брака певец успел обзавестись домами и автомобилями.