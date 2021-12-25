25 декабря он мог бы отпраздновать свой юбилей

Знаменитый российский артист Владислав Галкин был настоящим любимцем публики. Актер всегда на полную выкладывался на съемочной площадке и радовал фанатов блестящей игрой на телеэкране. Жизненный путь знаменитости оборвался в 2010-м году. Сегодня, 25 декабря, ему могло бы исполнится 50 лет.



Многие не без оснований считают, что судьбу выдающегося культурного деятеля разрушил зеленый змий. Действительно, Галкин питал большую слабость к спиртным напиткам. Именно эта вредная привычка нанесла сокрушительный удар по его в целом счастливой жизни. Страшное несчастье произошло в 2009-м году.

К этому времени Галкин уже в четвертый раз женился. Избранницей артиста стала Дарья Михайлова. Владислав был на седьмом небе от счастья – он давно мечтал встретить настоящую любовь, свою вторую половинку. Артист с готовностью принял дочь Дарьи от первого брака и всегда считал наследницу родным ребенком.

Упорный труд и талант сделали Владислава востребованным артистом с многочисленной армией преданных фанатов. Казалось бы, все было в руках знаменитости – крепкая семья, любимая работа. Однако пристрастие к алкоголю перечеркнуло всю жизнь Галкина.

Из-за пагубной привычки в звездном семействе начались ссоры. В какой-то момент раздраженный артист опять напился, а продолжить гулянку решил в баре. Пьяный Галкин устроил разборки с барменом. Усугубило ситуацию то, что артист был вооружен травматическим пистолетом. Приехавшие на вызов полицейские также столкнулись с большой агрессией. Одного правоохранителя Галкину удалось сильно ударить.

В конце концов артиста признали виновным в нарушении правопорядка и приговорили к 14 месяцам условного срока. Эта история сильно сказалась на жизни знаменитости, фактически разрушив ее. Любимая супруга подала на развод, а режиссеры стали значительно реже приглашать скандалиста в свои проекты. Разочарованный в жизни артист постепенно начал спиваться.

В феврале 2010 года знакомые звезды забили тревогу после того, как он несколько дней не выходил на связь. В итоге сотрудники МЧС вскрыли квартиру артиста и обнаружили Галкина мертвым. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность, однако некоторые считают, что любимца публики убили.

К слову, недавно стало известно, что родные Владислава Галкина разорвали отношения с его вдовой. Поведение Михайловой вызывает много вопросов у родственников покойной звезды.