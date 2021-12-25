Певица стала пенсионеркой, но нарвалась на критику

Стало известно, что 44-летняя Инна Маликова через суд добилась статуса пенсионерки. Получить выплаты по старости могут заслуженные артисты РФ (коей и является звезда) после 20 лет стажа. В итоге в Сети разгорелся скандал.

Сама Маликова отказалась комментировать ситуацию, сославшись на отца Юрия Маликова, который всем занимался. Звезда "Новых самоцветов" не только по возрасту, но и по прекрасному внешнему виду не тянет на пенсионерку, подчеркивает "МК".

Этот факт не остался без внимания российских пользователей Сети. Многие сочли, что это несправедливо, ведь Маликова не трудилась в поте лица где-нибудь на заводе, как это делают многие россияне.

Люди пишут в интернете, что немало россиян живет на мизерные суммы. В то время, как Маликова не бедствует, многие ее соотечественники с трудом сводят концы с концами.

Пользователи Сети не понимают, чем заслужила артистка пенсию, и любопытствуют, а не стыдно ли ей.