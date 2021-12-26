Четыре года бойкота: как Успенская и Киркоров разругались из-за одной фразы

Четыре года бойкота: как Успенская и Киркоров разругались из-за одной фразы
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Позже звезды помирились, дав друг другу обещание

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская сообщила о примирении с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Радостной новостью певица поделилась в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Четыре года назад между Успенской и Киркоровым пробежала черная кошка. В то время знаменитости стали владельцами караоке-клубов в центре столицы. По всей видимости, возросшая конкуренция заставила артистов встать на тропу войны. Как-то раз Филипп Бедросович раскритиковал Любовь Залмановну, заявив, что она фальшивит во время своих выступлений. Певицу задели слова короля российской эстрады.

Исполнительница выразила уверенность в том, что коллега ей попросту завидует. Ведь у королевы русского шансона бизнес шел в гору, а Киркоров столкнулся с некоторыми трудностями. После этого инцидента звезды перестали общаться. Успенская утверждала, что помирится с артистом только в том случае, если он извинится перед ней.

И вот свершилось чудо – знаменитости решили забыть старые обиды.

"Мы помирились на съемках и дали друг другу слово, что больше никогда не будем с ним ругаться", – отметила Любовь Залмановна.

Артистка призналась, что не захотела вычеркивать Филиппа Бедросовича из своей жизни. После примирения Киркоров пообещал подарить Успенской дорогой наряд. 

Ранее СМИ обратили внимание на странную реакцию Киркорова при виде певицы Ольги Бузовой. 

Источник: Ты не поверишь! ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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