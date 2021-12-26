Официально супруги разошлись по обоюдному согласию

Слухи о том, что причиной краха 20-летнего брака Григория Лепса стала супружеская неверность появляются с того момента, как СМИ сообщили о расставании пары. При этом в походах "налево" обвиняют не только артиста, но и его супругу Анну Шаплыкову. Ранее появилась информация, что разрыв отношений спровоцировал молодой манекенщик Дмитрий Савчук.

"Экспресс газета" писала, что сразу после вердикта суда о прекращении брака, бывшая жена Лепса улетела на Мальдивы в компании молодого ухажера. Свою страницу в Instagram Шаплыкова, к слову, удалила, а вот Савчуку пришлось закрыть аккаунт после того, как его назвали предполагаемым любовником Анны – до этого молодой человек публиковал фотографии с островов.

Как рассказал изданию Blitz+ шоумен Рустам Солнцев, Савчука он знает давно – парень известен в узких кругах своей любовью к дорогим подаркам от состоятельных дам.

По словам Солнцева, манекенщик действительно летал на Мальдивы в компании Шаплыковой. Бывшая жена Лепса оплатила частный самолет, чтобы поотдыхать с молодым возлюбленным. Пара вернулась с отдыха примерно месяц назад.

"Она молодая женщина. Она была в браке столько времени, сейчас свободна от этих цепей, что же ей мучиться?", – считает шоумен.

По его словам, Савчук "интеллектуально простенький", но плохим человеком от этого не становится. Скорее всего, Анна попросту решила физиологически расслабиться в компании молодого парня, заключил Солнцев.

Как ранее сообщали СМИ, на фоне развода Григория Лепса дважды госпитализировали в психиатрию – певец страдал от обильного употребления алкоголя. Однако представители звезды это опровергают. Сам артист, комментируя слухи, утверждал, что проблемы со здоровьем у него и правда имеются, но к пагубной привычке он не вернулся.