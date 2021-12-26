Винокур высказался об американском ремейке фильма "Ирония судьбы"

Актер считает – надо гордиться тем, что иностранцев зацепил советский фильм

Советский и российский артист эстрады Владимир Винокур прокомментировал новость о том, что американский режиссер Марюс Вайсберг представит собственную версию картины "Ирония судьбы, или С легким паром!". Ремейк легендарного советского фильма покажут на платформе Netflix 31 декабря.

Винокур считает, что новое видение фильма вряд ли впечатлит россиян. А все потому, что жители нашей страны привыкли к традиционной версии картины.

При этом Владимиру Натановичу льстит тот факт, что американских деятелей культуры зацепил советский фильм, передает радиостанция "Говорит Москва".

"То, что американцы взяли за основу наш ежегодный поздравительный фильм, надо гордиться тем, что мы победили Голливуд", - высказался юморист.

Народный артист РСФСР отметил, что у него нет никаких ожиданий от ремейка "Иронии судьбы". Телеведущий уверен – режиссер и актеры из США не смогут переплюнуть советскую кинокартину.

Напомним, фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" был создан в 1975 году сценаристом Эльдаром Рязановым. На советском телевидении картину показали 1 января 1976 года.

Американский ремейк будет называться "О судьбе". В нем Евгения Лукашина сыграет актер Томас Манн. Роль Нади досталась Эмме Робертс, известной по фильму "Мы – Миллеры". А Ипполитом станет артист китайского происхождения Льюис Тан.

Ранее стало известно, что говорил Андрей Мягков об "Иронии судьбы" незадолго до своей смерти.