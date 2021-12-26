"Не живу, а выживаю": певица Азиза пожаловалась на финансовые проблемы

"Не живу, а выживаю": певица Азиза пожаловалась на финансовые проблемы
Азиза. Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка попала в долговую яму

Эстрадная певица Азиза рассказала о своем бедственном положении. Как оказалось, исполнительница накопила долгов на крупную сумму денег.

Речь идет о миллионных задолженностях артистки. В эфире передачи "Ты не поверишь!" Азиза призналась, что финансовые трудности у нее начались в далеком 1991 году.

"С 1991 года я не живу, а выживаю", – пожаловалась знаменитость.

По словам певицы, карьера многих талантливых артистов со временем рушится из-за не зависящих от них обстоятельств. Чтобы как-то держаться на плаву, деятели культуры берут кредиты в банках. Изначально они довольствуются небольшими суммами. Однако когда наступает момент возвращать долг, они оказываются неспособными расплатиться по счету. В итоге бывшие звезды попадают в список должников.

Так произошло и в случае с Азизой. В какой-то момент исполнительница и ее молодой муж-итальянец Александро Лортэ приняли решение продать свадебное платье. К слову, наряд для торжества обошелся паре в 350 тысяч рублей.

На вырученные деньги супруги живут в этот непростой период времени. Дом певицы и ее избранника находится в подмосковном городе Сергиев Посад. Они обзавелись собственным хозяйством – завели кур и коз, а также обустроили огород с теплицами.  

Напомним, Азиза впервые вышла замуж в августе этого года. 

Ранее "Утро" рассказало, почему карьера Азизы пошла под откос. 

Источник: Ты не поверишь! ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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