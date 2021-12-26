Лолита откровенно нагнулась перед камерой: народ в шоке от увиденного

Лолита откровенно нагнулась перед камерой: народ в шоке от увиденного
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица требовала, чтобы ее "досмотрели"

Лолита Милявская известна своим поведением "без комплексов". Артистка не боится выходить на публику в откровенных нарядах и эпатировать в общественном пространстве. В этот раз звезда поразила народ, опубликовав видео на своей страничке в Instagram из аэропорта.

На кадрах певица стоит на контроле, неизвестный голос требует, чтобы она проходила дальше. В ответ Лолита заявила, что она законопослушный гражданин и хочет "как все". 

"Я требую, чтобы меня досмотрели", – выкрикнула она. 

В этот момент знаменитость поставила сумку на ленту интроскопа, но та не сдвинулась с места. Тогда артистка решила исправить ситуацию своими силами, попытавшись пропихнуть багаж через камеру в ручном режиме. 

Звезда нагнулась, чтобы исполнить задуманное, показав все, что было скрыто за короткой юбкой. 

Народ шокировал юмористический ролик на странице Лолиты – некоторые пришли в восторг, заявив, что певица подняла им настроение, другие раскритиковали звезду за излишнюю откровенность.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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