Певец считает, что таким способом артистка решила привлечь к себе внимание

Музыкант Андрей Губин высказался о выходе на пенсию 44-летней сестры композитора Дмитрия Маликова – солистки группы "Новые Самоцветы" Инны Маликовой. Его слова приводит радиостанция "Говорит Москва".

Пару дней назад Басманный суд Москвы удовлетворил иск заслуженной артистки России к подразделению Пенсионного фонда. Теперь Инна будет получать от государства дополнительные выплаты.

Губин выразил уверенность в том, что Маликова не собирается уходить на пенсию в прямом смысле. По мнению певца, сестра композитора продолжит строить свою творческую карьеру. Пенсионные отчисления станут для нее дополнительным источником дохода.

"Вообще, конечно, каждому нормальному человеку выходить на пенсию раньше какого-то определенного срока – неудобно перед обществом", – заявил Андрей.

Певец считает, что таким странным способом артистка захотела привлечь к себе внимание. В качестве "промоповода" Маликова решила использовать тему с регулярными денежными выплатами.

Исполнитель хита "Зима-холода" акцентировал внимание на том, что семейство Маликовых точно не бедствует. Поэтому артист не понимает, зачем Инна досрочно вышла на пенсию.

Губин пожелал коллеге здоровья и отсутствия мыслей как можно скорее завершить свой творческий путь. Что касается самого Андрея, то он не горит желанием тянуть с государства деньги.

В соответствии с законодательством РФ, артистки-вокалистки, к числу которых и относится Маликова, могут начать получать пенсию спустя 20 лет работы на сцене.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что разрушило карьеру Губина.