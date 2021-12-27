Обе бывшие возлюбленные в большой обиде на ловеласа

В прессе появилась информация, что экс-гражданской жене прославившегося своим любвеобилием и нежеланием помогать родным детям хоккеиста Ивана Телегина удалось по суду заставить его платить алименты. Любопытно, что в скандальных разбирательствах модель Евгению Ноур поддержала еще одна оставленная Телегиным женщина – известная российская певица Пелагея.



Модель провела в отношениях с именитым хоккеистом несколько лет. Однако в какой-то момент чувства спортсмена поутихли, а вскоре он закрутил роман со звездой отечественной эстрады. Пикантность всей этой ситуации придавал тот факт, что хоккеист покинул свою бывшую возлюбленную, когда та находилась на сносях.

При этом, когда сын Марк появился на свет, отцовские чувства в Иване не проснулись. За прошедшие годы Телегин видел своего наследника всего один раз, когда малышу было две недели. После этого он отказался от общения с ребенком, а также лишил бывшее семейство материальной поддержки.

Из-за пандемии финансовое положение Евгении серьезно пострадало, и она решила защитить права своего ребенка через суд. Благодаря профильной инстанции модель доказала отцовство Телегина, а позже отсудила у него алименты. Теперь мужчина должен выплачивать экс-возлюбленной 1/6 от своего дохода.

Как сообщают журналисты издания "СтарХит", в сложной ситуации брошенную мать поддержала артистка Пелагея. До этого она также оказывала финансовую помощь маленькому свободному братику ее дочери Таисии. Знаменитость подчеркнула, что в этом вопросе все нужно сделать по закону, поэтому Евгении необходимо по суду добиваться справедливости.

Стоит отметить, что теперь наследница самой Пелагии будет получать меньшую сумму на свое содержание. Раньше ей переводили 1/4 от доходов отца, а теперь, скорее всего, долю снизят до 1/6. Однако Пелагею это ничуть не расстраивает, главное, чтобы дети отца-кукушки были в безопасности.

К слову, недавно Пелагея разрыдалась во время выпуска передачи "Голос". Артистку очень растрогали воспоминания о ныне покойном певце Александре Градском.