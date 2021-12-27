Самбурская в крошечном бикини вызвала Рудову на бьюти-баттл

Самбурская в крошечном бикини вызвала Рудову на бьюти-баттл
Настасья Самбурская. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда похвасталась идеальной фигурой

Знаменитая российская актриса и певица Настасья Самбурская решила продемонстрировать многочисленной армии поклонников, каких успехов ей удалось добиться в деле достижения идеальной фигуры. Известно, что звезда в карман за словом не лезет, и даже в момент презентации своих прелестей решила подколоть коллегу по голубому экрану Наталью Рудову.

Любимица миллионов в скором времени отправится в жаркие края на долгожданный отдых. Самбурская решила поделиться с поклонниками своим приподнятым расположением духа, а также покрасовалась перед ними в ярком соблазнительном бикини. Артистка собирала чемодан для очередного путешествия и предоставила возможность фанатам полюбоваться ее стройной фигурой.

При этом знаменитость не преминула отпустить шпильку в адрес своей партнерши по съемкам в нашумевшем телесериале "Универ". Самбурская в шутку пожурила Рудову за то, что Наталья постоянно выкладывает в общий доступ соблазнительные и весьма откровенные фотографии.

Настасья решила, что она ничем не хуже своей коллеги и тоже похвасталась подтянутыми формами, передает "Пятый канал". Знаменитость предложила фанатам оценить ее спортивные успехи и намекнула, что не прочь посоревноваться в звании на совершенную фигуру с Рудовой. Разумеется, поклонники пришли в восторг от красивых изгибов звездного тела артистки.

К слову, этой осенью в интернет-пространстве с негодованием обсуждали завышенные требования Самбурской к личному помощнику.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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