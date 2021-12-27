Речь идет о баснословных суммах

Организаторы рассказали, сколько представители российского шоу-бизнеса просят за участие в новогодних мероприятиях.

Самой высокооплачиваемой звездой оказалась певица Алла Пугачева. Исполнительница хита "Миллион алых роз" готова выйти на сцену за 100 тысяч евро (чуть больше восьми миллионов рублей по нынешнему курсу – прим. ред.).

Артистка Полина Гагарина оценивает свои выступления в 60 тысяч евро (практически пять миллионов рублей), передает URA.RU.

На третьем месте по "дороговизне" оказался телеведущий Иван Ургант. Свои остроумные шутки шоумен согласится рассказывать как минимум за 50 тысяч евро (4 146 500 рублей).

Исполнитель Niletto, чей хит "Любимка" долгое время разрывал топ-чарты, просит за участие в новогодних корпоративах от двух миллионов рублей. Чтобы услышать живое пение украинской певицы Елки, придется отдать из своего кармана от полутора до двух миллионов рублей. Лолита Милявская выступит за 1,5 миллиона рублей и выше.

Основатель событийного агентства Private case Павел Воронцов отметил, что в этом году сложилась странная ситуация с новогодними корпоративами.

"Очень много запросов и очень много отбоев, потому что боятся", – отметил эксперт.

По всей видимости, Воронцов имел в виду страх россиян из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают именитые выпускники "Клуба веселых и находчивых".